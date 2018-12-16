الإبراشي يكشف حقيقة صورة متداولة عن لقاء السيسي بسائقة الميكروباص

محمد جمعة: كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن حقيقة صورة متداولة عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بسائقة الميكروباص "نحمده" يوم الخميس الماضي خلال زيارته للعاصمة الإدارية.

وادعى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة التي التقاها السيسي في العاصمة الإدارية، هي نفسها الحاجة نادية التي زارها الرئيس سابقًا في شقتها بمنطقة "غيط العنب".

والتقت عدسة برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ONE"، الحاجة نادية التي أكدت أنها لم تلتق الرئيس السيسي سوى مرة واحدة عندما زارها في شقتها وتناول معها وأسرتها وجبة الفطار في سبتمبر 2016.

وتبين...

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