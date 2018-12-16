قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار فجر الأحد، الكلية الحربية، والتقى طلبة الكلية في أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية. تعليقات القراء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية فجرًا.. ويلتقي طلابها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .