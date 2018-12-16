اضاءة زينة الميلاد في باحة كنيسة سيدة بشوات في البقاع الشمالي

أضاء راعي ابرشية ​بعلبك​ و​دير الاحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​ ​زينة الميلاد ورأس السنة​ في امام وفي باحة كنيسة ​سيدة بشوات​ العاصمة الروحية للموارنة في ​البقاع الشمالي​ بحضور النائب طوني حبشي. واكد المطران رحمة في كلمته على اهمية المناسبة التي تجسد ولادة السيد المسيح ومريم العذراء التي كان لها الدور الاساسي بسر التجسد. واضاف "نطلب عدم تركنا بهذه الليلة المباركة وقد اتينا لمريم العذراء لنقول لها لبنان والمنطقة يمران بمرحلة صعبة ونحن في بعض الاوقات نضيع البوصلة".

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