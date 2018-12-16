البستاني: نحن نمر بأزمة نظام تغيّب المعارضة وتفقد المحاسبة فاعليتها

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ​فريد البستاني​، ان "الخطاب يجب ان يكون هادئا لإنجاح الحوار، والذي يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وهناك تناغم حاصل بينهما بمباركة من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، "، مشيرا الى "اننا اليوم نمر بأزمة النظام وليس بازمة حكومية فقط، تترجم في طريقة ​تشكيل الحكومة​ على اساس حكومة وحدة وطنية تغيّب المعارضة وتفقد المحاسبة فعاليتها" لافتا الى ان "من حق الرئيس عون ان يوجه رسالة الى مجلس النواب الذي انتخبه، وهو لا يهدف من ورائها الى سحب التكليف من الحريري، فالتلويح بالرسالة التي لم يأخذ الرئيس عون القرار النهائي بارسالها، حركت المياه الراكدة في اطار تشكيل الحكومة".

وأوضح البستاني ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ لا يأخذنا الى وضع طائفي بل هناك حقوق كانت مهضومة، نجح التيار الوطني الحر باستردادها، في حين ان اليوم نعاني من فقدان التوازن الذي من دونه لا يمكن ان تبنى الدولة، ويقوم هذا التوازن على ​المناصفة​ في وظائف الدولة "، ووجّه تحية "الى ​التفتيش المركزي​ الذي يعمل على تطهير الادارة من العناصر غير المنتجة "، مؤكدا "ان سيتم كشف كل الصفقات الحاصلة فالتحقيق جارٍ بكل المناقصات التي حصلت في البلديات وفي المؤسسات العامة، كما في ​طيران الشرق الاوسط​، وعلى امل ان لا تكون على الشركة الوطنية للطيران، التي نفتخر بها، اي شائبة".