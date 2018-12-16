مسيرة تحت عنوان "المحاسبة بلّشت..." ضد المعامل الملوثة لنهر الليطاني

نظمت "مبادرة وعي"، بالتعاون مع "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" مسيرا تحت عنوان " المحاسبة بلشت والتدخلات كمان كونوا صوت الحق، كونوا صوت الضمير انصفوا الليطاني واهل الليطاني ومرضى ​السرطان​ وشهداء ​التلوث​ الاموات والاحياء، يمتد على مسافة 13 كلم، بدءا من جسر صغبين وصولا إلى سد ​القرعون​، شارك فيه بيئيون من مختلف المناطق اللبنانية وسائل إعلام، وناشطون على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، جمعيات كشفية وشبابية، مؤسسات تربوية والمتضررون من ​تلوث نهر الليطاني​

والهدف من المسير نشر التوعية، ودعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد المعامل الصناعية الملوِّثة للنهر، والضغط على الملوِّثن من أجل معالجة أوضاعهم، ورفع ملوثاتهم عن مجرى النهر ومعالجتها، علما أن الجلسة الثانية المرتقبة ستنعقد في 18 كانون الأول، وتليها جلسة في 20 منه.