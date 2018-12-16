عبدالله: اخطر تجاوز للطائف هو حجز اكثر من 900 شاب وشابة ناجحين رسميا في 9 وظائف

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريج على مواقع التواصل الاجتماعي أن "اخطر تجاوز ل​اتفاق الطائف​، وأكبر إساءة للطاقات الشابة، هو حجز أكثر من 900 شابة وشاب ناجحين رسميا وفق الأصول في تسعة وظائف موصوفة. معيب ما يحصل في بلد النور والأشعاع والحضارة، تكاذب مشترك، العهر الواحد، التمييز الوطني.....انصفوا هؤلاء".

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