سعد: لتشكيل حكومة بمن حضر ولتعرض على مجلس النواب لأخذ الثقة

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ انه " لم يتغير منطق التعطيل إذا تم ربطه بما يحدث في لبنان والمنطقة ولكن التحاليل تشير إلى وجود نية ل​تشكيل الحكومة​ فالوضع لم يعد يسمح"، معتبرا انه "حتى لو كان ل​حزب الله​ اجندة خارجية فناسه لا يحتملون الوضع الاقتصادي والمعيشي".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى انه "بعد تنازلنا بهدف الاسراع في تشكيل الحكومة تبيّن ان العقدة ليس عندنا كما كانوا يدّعون"، مشيرا إلى ان "حزب الله يبتدع عقدة تلو الأخرى وعلى ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اتخاذ الموقف المناسب".

ودعا إلى "تشكيل حكومة بمن حضر ولتعرض على ​مجلس النواب​ لأخذ الثقة". وقال: "نحن لا ننكر على النواب السنة الستة حجمهم التمثيلي ولكنهم لم يخوضوا الانتخابات بتحالف واحد وحتى خلال ​الاستشارات النيابية​ شاركوا مع كتل أخرى بين مردة وحزب الله وأمل"، معتبرا ان "الحريري لا يزال الأقوى اليوم سنيا".

من جهة أخرى، أشار سعد إلى ان "الرئيس عون لديه قاعدة شعبية كبيرة وكتلة نيابية ووزارية وازنة وهو يستطيع ان يكون عراب التسويات والمؤسسات وهذا ليس بحاجة للثلث المعطّل".