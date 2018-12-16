المطران حداد: المسيحيون والمسلمون في مدينة صيدا يدا بيد للنهوض بمجتمعنا

أكّد مطران صيدا للروم الكاثوليك ايلي حداد في كلمة خلال أمسية ميلادية في كاتدرائية القديس نيقولاوس في صيدا، لمناسبة الأعياد المجيدة، اقامها ​نادي روتاري​ صيدا بالتعاون مع المطرانيتين، ان "نقيم هذا الاحتفال ​الميلاد​ي لنفرح بالميلاد معكم ولكن أيضا للقاء الأخوة في المدينة الواحدة صيدا مسيحيين ومسلمين يداً بيد لننهض بمجتمعنا نحو الحضارة والتكامل. اخوتي في نادي الروتاري نريدكم ان تضربوا الخمسة بخمسين وأن تستمروا معنا في هذا النشاط الى أبد الابدين.

وتقدم حضور الأمسية الى جانب المطران حداد، النائبان بهية الحريري وسليم الخوري، وحضر عن الروتاري مساعد المحافظ فواز المرعبي ورئيس نادي روتاري صيدا سليم بعاصيري واعضاء الهيئة الادارية للنادي والأسرة الروتارية الصيداوية .

وأحيت الامسية الفنانة ​عبير نعمة​ ، يرافقها الموسيقي جورج قسيس عزفا على البيانو، مقدمة باقة من الأغنيات والأناشيد الميلادية وشاركها الجمهور بعضا منها

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