الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن نفق جديد لـ"حزب الله" على الحدود

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ ان الجيش عثر خلال نهاية الأسبوع على "نفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي ال​لبنان​ية الى ​إسرائيل​ حيث يتواجد مسار النفق تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا".

وأكد انه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل اليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر"، لافتا إلى ان "الجيش الاسرائيلي يقوم بأعمال دراسة داخل مسار النفق بالاضافة الى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة".

وحمل أدرعي ​الحكومة اللبنانية​ المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان.