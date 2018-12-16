نقيب المحررين: سننزل إلى الشارع لو اضطر بنا الامر للمطالبة بحقوقنا

اكد نقيب المحررين ​جوزيف قصيفي​ خلال زيارته منتدى العلامة مصطفى الرافعي في مستهل زيارة ل​مدينة طرابلس​ "ان قلبه شمالي وموقع الشمال من لبنان هو القلب وموقع الزملاء الشماليين ايضا"، مشيرا إلى "أن النتائج تفرزها الصناديق اما الحقائق فتوطدها الوقائع، والوقائع تقول ان في الشمال ضما من الصحافيين والإعلاميين نفخر بهم، وهناك كبار من الشمال خلدوا بصماتهم على جبين الصحافة، لذلك انا سعيد لوجودي بينكم هنا في هذا المكان لاخاطبكم وأقول لكم أن أبواب النقابة مفتوحة ومشرعة لكل فرد منكم. ولكن الأهم من كل شيء يجب أن نعي أننا اليوم في خضم مشكلات عميقة وجوهرية وعامودية داخل الجسم الصحافي والإعلامي".

واضاف: "الصحافيون والاعلاميون ليسوا سبب هذا الواقع، فكلكم يعرف أن الوضع المادي والتقدم التكنولوجي المتسارع الذي يسابق الزمن أفرز تراجعا في ​الصحافة الورقية​ وعلينا أن نتحمل عبئا كبيرا هو في مثابة تحد كبير أمامنا، ولن نستطيع أن نقوم بأي شيء اذا لم تتحد كل الأيادي وتتشابك واذا لم تكن هناك وحدة حول النقابة فلن تتمكن من تحقيق ما تطالبون به وما تصبون اليه"، مؤكدا "إن مجلس النقابة قادر على الانتاج والعطاء اذا كنا كلنا يدا واحدة وقلبا واحدا لنكون قوة ضاغطة على مراكز القرار لانتزاع قوانين تؤمن الحصانة للصحافيين والاعلاميين جميعا".

وشدد على انه "علينا أن نصب كل الجهد من أجل تحقيق الكثير من القضايا التي تؤمن للصحافيين والإعلاميين عيشا كريما. هذا الأمر يجب أن نضعه نصب أعيننا ويجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام كل صعوبة واليوم هناك خطر يلوح في الأفق وتتوارد إلينا أنباء عن أقفال صحف جديدة وعن صعوبات تواجه محطات تلفزة و​مواقع الكترونية​ وإذاعات وهناك أيضا اجتزاءات من رواتب زملاء وحد من تقديمات علينا اذا ان نفكر معا وان نضع خطة للخروج من هذا النفق".

وقال: "اننا منفتحون على كل فكرة ترد إلينا ويمكن أن تكون جيدة ومفيدة لصالح مجموع الصحافيين والإعلاميين. وأنا أريد أن أقول ان وراء كل سياسي ناجح صحافي ناجح ووراء كل دولة ناجحة صحافيون ناجحون، ولكن يجب أن نستثمر هذه القوة للضغط على السياسي الذي نخدمه 365 يوما في ​السنة​ فليس قليلا عليه اذا خدمنا ليوم وصوت لمشروع قانون يخصنا لذلك انا لا أقول أنني أملك المن والسلوى ولا النقابة تملك ذلك، النقابة هي انتم وهذا يعني انكم هي، ويجب أن تكونوا معنا ولو اضطر بنا الأمر للنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا لنقول نحن هنا نريد هذه المطالب ويجب ان تتحقق".