دي ميستورا:لم أشهد يوما نزاعا استخدمت فيه فظاعة أكثر مما يرتكبه نظام سوريا

لفت المبعوث الأممي إلى سوريا ​ستيفان دي ميستورا​ إلى انه "لم أشهد يوما نزاعا استخدمت فيه فظاعة أكثر مما يرتكبه ​النظام السوري​". وقال: "ليس أدل على الفظاعات في سوريا من استهداف المدنيين وقصف المستشفيات".

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