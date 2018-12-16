فرانس برس: تحطم مروحية طبية في البرتغال يوقع 4 قتلى

أعلنت وكالة فرانس برس نقلا عن هيئة الطوارئ الوطنية، عن مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم ​مروحية​ طبية من طراز "Agusta A190S" ليل السبت- الأحد في ​البرتغال​. وجاء في بيان نشر على موقع الهيئة الإلكتروني، ان "في الساعة الواحدة والنصف صباحا تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل سيرا دي بياش في منطقة فالونغو، لسوء الحظ فإن الحادثة اسفرت عن مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها ".

وأضاف البيان أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث. وقالت هيئة الطوارئ البرتغالية في وقت سابق إن مروحية طبية تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال. وفُقدت المروحية بعد عودتها من بورتو، حيث نقلت إلى المستشفى هناك مريضا عمره 76 عاما كان مصابا بمشكلات في القلب .