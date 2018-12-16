أنصار الله:غريفيث حدّد لنا موعد بدء هدنة الحديدة على ان يلتزم بها التحالف

كشف القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​، أن مبعوث ​الأمم المتحدة​ سلم رسالة لرئيس وفد جماعته حدد فيها موعد وقف ​إطلاق النار​ في ​الحديدة​، داعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي دول ​التحالف العربي​ للالتزام بهذا الموعد على الفور، وقال: "نأمل أن يتم الالتزام به ميدانيا في موعده من قبل دول التحالف الأميركي السعودي الإماراتي وحلفائهم ب​اليمن​، وأن يكون بداية لإنهاء العدوان".

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