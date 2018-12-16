غدا.. انطلاق مبادرة "عيون ولادنا" في 12 مدرسة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تطلق محافظة الإسكندرية، غدًا الاثنين، مبادرة "عيون ولادنا" في مدارس إدارة الجمرك التعليمية، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي تؤدي إلى ضعف في الإبصار للأطفال حتى لا يؤثر على تأخر مستواهم الدراسي.

وتشمل المبادرة الكشف على تلاميذ 12 مدرسة في إدارة الجمرك التعليمية وهى مدارس"الإسكندرية الإعدادية بنين، رأس التين العسكرية بنين، رأس التين الثانوية بنين، مجمع الشهداء الرسمي لغات، قاسم أمين الإعدادية بنات، الأنفوشي الرسمية بنات لغات، إسماعيل صبري، قايتباي الإعدادية، محمد صلاح الصواف، جغفر، الفناء، السواحل".

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، الشكر لجميع الأطباء المشاركين في مبادرة "عيون أولادنا"، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الكشف والعمليات الجراحية بالمجان لأي طالب يتبين من خلال الكشف عليه احتياجه إلى إجراء عملية جراحية.

وأشاد المحافظ بجهود الجمعية الأهلية لمساهمتها في تمويل المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة لتقديم أفضل خدمة لأبناء الاسكندرية في جميع القطاعات.

وتوفر الجمعية الأهلية القائمة على المبادرة نظارات طبية بالمجان لأول 100 طالب لديهم مشكلة في الإبصار، فضلًا عن خصومات تتراوح بين 30 إلى 50% لباقي الطلاب، وإجراء جراحات عيون بالمجان.