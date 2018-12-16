وكيل المحافظ: المركزي تلقى طلبات من 4 بنوك لإنشاء بنك رقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- منال المصري:

تلقى البنك المركزي طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي، بحسب ما ذكره أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، لمصراوي اليوم الأحد.

ورفض حسين الإفضاح عن أسماء البنوك.

وأضاف حسين على هامش انعقاد مؤتمر الاقتصاد الرقمي بأبوظبي اليوم أن البنك المركزي يعمل حاليًا على وضع الأسس والقواعد لإنشاء بنك رقمي .

وأوضح أن هدف المركزي من إطلاق البنوك الرقمية مواكبة التطور التكنولوجي وتقليل التكلفة على العميل.

وبحسب حسين فإن إطلاق البنك الرقمي يحتاج من البنوك أنظمة تكنولوجيا متطورة على مستوى كبير مؤكدًا على أن البنوك المصرية تمتلك بنية تكنولوجية متطورة.

وكان فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قال في حوار سابق مع الخليج 365 إن البنك يجري حاليا مباحثات مع البنك المركزي لإنشاء أول بنك رقمي في مصر، تتم من خلاله جميع العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول عبر الإنترنت.

كما قال مصدر مسؤول في البنك العربي الافريقي في تصريحات سابقة لـ الخليج 365 إن البنك يبحث مع المركزي إنشاء بنك رقمي.