رئيس أركان الجيش الباكستاني يؤكد عقوبة الإعدام بحق "15 إرهابيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ):
ذكر بيان صادر عن هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية في باكستان اليوم الأحد أن رئيس هيئة أركان الجيش قمر جاويد باجوا صدَّق على عقوبة الإعدام بحق 15 إرهابيا، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد.
ويضم هؤلاء شخصا قام بالتحريض على تنفيذ هجوم استهدف مسيحيين بمدينة بيشاور في عام 2016، وآخرين يقفون وراء هجمات على مؤسسات تعليمية في وادي سوات.
وأضافت الهيئة أن إجمالي 34 شخصا، 21 من أفراد القوات المسلحة وتسعة من قوة شرطة الحدود واثنان من مسؤولي الشرطة ومدنيان اثنان، قتلوا في هجمات إرهابية منفصلة.
وأصيب 19 آخرون، على الاقل، في هذه الهجمات.
وأصدر رئيس هيئة أركان الجيش حكما بالسجن مدى الحياة بحق 20 إرهابيا.
وقالت الهيئة إن المدانين كانوا يمثلون أمام محاكم عسكرية خاصة وإنهم قد أقروا بجرائمهم خلال المحاكمات.
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