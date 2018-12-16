الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

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الرئيس العراقي برهم صالحوكالات :
أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، تخلى الرئيس برهم صالح عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام معارضة النظام السابق..مشيرة إلى أن صالح تخلى عن الجنسية التزاما بما جاء في الدستوري العراقي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي :"إن الرئيس برهم
وتقدم الرئيس العراقي بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق ، وأن تنازله يأتي التزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي في المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق.
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