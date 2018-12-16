ألمانيا تقدم 35 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا لمكافحة تغير المناخ

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أوستاب سيمراكوكالات :
أعلنت وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية أن ألمانيا ستقدم لها مساعدات مالية بقيمة 35 مليون يورو تخصص لجهود مكافحة آثار تغير المناخ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية "أوستاب سيمراك" : إن الأموال ستستخدم في أربعة مجالات ذات أولوية.
وأضاف سيمراك أن " وزارة البيئة والموارد الطبيعية أكملت بنجاح
وأشار إلي أن المشروعات التي سيتم تمويلها ستركز على تنفيذ
وذكّرت الوزارة أن التعاون الثنائي بين أوكرانيا وألمانيا - في إطار مبادرة المناخ الدولية - قد بدأ في عام 2008 ، وخلال هذه الفترة أصبحت أوكرانيا أحد شركاء المبادرة، حيث أطلقت 14 مشروعًا (عشرة منها بميزانية إجماليّة 19 مليون يورو ) و قد اكتملت بالفعل بنجاح.
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