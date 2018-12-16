مصر تدعو إسرائيل لوقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية

كتبت - تهانى شعبان

أعربت مصر عن قلقها إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الأحد.

حذرت مصر في بيانها من التداعيات المحتملة للاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ودعا بيان الخارجية إلى وقف التصعيد والحيلولة

دون أي ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضًا للمساعي كافة الرامية إلى إحياء عملية السلام، كما أكد البيان دعم مصر للرئيس محمودعباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



أبرز البيان أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقًا من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.