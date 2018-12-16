مقتل وإصابة 10 عمال في حادث بمنجم جنوب غرب الصين

حادث بمنجم جنوب غرب الصين

وكالات :

أعلنت السلطات الصينية مقتل سبعة من عمال المناجم وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث في منجم ببلدية "تشونغتشينغ" جنوب غربي

الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقالت سلطات بلدية (تشونغتشينغ)، إن الحادث وقع فيوقت متأخر من مساء أمس، وإن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.