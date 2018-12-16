مقتل وإصابة 10 عمال في حادث بمنجم جنوب غرب الصين

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حادث بمنجم جنوب غرب الصينوكالات :
أعلنت السلطات الصينية مقتل سبعة من عمال المناجم وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث في منجم ببلدية "تشونغتشينغ" جنوب غربيالصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت سلطات بلدية (تشونغتشينغ)، إن الحادث وقع في
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