قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "ريمون" وتنقل 120 أسيرا

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هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيينوكالات :
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قسم رقم 2 في سجن ريمون فجراليوم الاحد، وأجرت تفتيشا في كافة غرف القسم وعبثت بمقتنيات الأسرى،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، "أن إدارة السجن قامت بنقل جميع أسرى القسم وعددهم 120 أسيرا من أسرى حركة "فتح" إلى أقسام أخرى"، وأوضحت أن عملية التفتيش والاقتحام ما زالت قائمة ومستمرة.
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