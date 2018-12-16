وزير الإعلام اليمني: المليشيات تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة رغم اتفاق الانسحاب

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ميليشيات الحوثيوكالات :
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد ميليشيات الحوثي بمواصلة تصعيدها العسكري بمدينة الحديدة بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها فياتفاق السويد بالانسحاب منها ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الإرياني "إن ميليشيات الحوثي بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية". وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية وسكان في صنعاء بأن
وقالت المصادر "إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً في جهاز الاستخبارات"، موضحة أن ميليشيا الحوثي تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.
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