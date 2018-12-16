مقتل قيادي بطالبان واثنين من رفقائه إثر شن غارة جوية جنوب أفغانستان

وكالات :

أعلن المكتب الصحفي لحكومة إقليم هلمند الأفغاني مقتل قائد اللجنة العسكرية بحركة طالبان المسلحة حاجي بركات واثنين من رفقائه إثر غارة جوية شنتها قوات التحالف على الإقليم الأفغاني، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال مسئولون بالإقليم، اليوم الأحد، إن مقتل

القيادي الطالباني جاء إثر شن قوات التحالف غارة جوية على منطقة جريشك بالإقليم الأفغاني، جنوب أفغانستان.من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لحكومة الإقليم، في بيان، أن قوات التحالف شنت غارات جويةعلى مخابئ طالبان بمنطقة جريشك بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل قائد اللجنة العسكرية بطالبان واثنين من رفقائه، فضلا عن إصابة اثنين آخرين.وأضافت حكومة الإقليم أنه تم تدمير مركبة ذات باب خلفي ودراجة نارية خلال الغارة الجوية.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم مسلحو طالبان، على الأمر حتى الآن.