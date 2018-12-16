مقتل قيادي بطالبان واثنين من رفقائه إثر شن غارة جوية جنوب أفغانستان

طالبانوكالات :
أعلن المكتب الصحفي لحكومة إقليم هلمند الأفغاني مقتل قائد اللجنة العسكرية بحركة طالبان المسلحة حاجي بركات واثنين من رفقائه إثر غارة جوية شنتها قوات التحالف على الإقليم الأفغاني، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال مسئولون بالإقليم، اليوم الأحد، إن مقتل
من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لحكومة الإقليم، في بيان، أن قوات التحالف شنت غارات جوية
وأضافت حكومة الإقليم أنه تم تدمير مركبة ذات باب خلفي ودراجة نارية خلال الغارة الجوية.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم مسلحو طالبان، على الأمر حتى الآن.
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