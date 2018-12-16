الشاعر مختار دفع الله يزور الموتى من الشعراء والفنانين

قام الشاعر مختار دفع الله برفقة الأستاذ محمود فلاح بزيارة قبور عدد من أصدقائه الفنانين والشعراء الذين رحلوا عن الدنيا والذين تم دفنهم بمقابر البكري بأم درمان حسب صحيفة السوداني، من بينهم الفنان التاج مصطفى ووالدة الشاعر عبد المنعم الكتيابي وشقيقة الشاعر أزهري محمد علي، وترحم في ذات الوقت على الفنان كرومة وإبراهيم عوض وأحمد الجابري والتيجاني يوسف بشير والبروف علي المك وسيف الدين الدسوقي ومحمد إسماعيل الأزهري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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