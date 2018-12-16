تصاعد الدولار يجبر المعارض على سحب السيارات وإيقاف البيع

كشفت متابعات عن تأثر قطاع السيارات بموجة ارتفاع الدولار مما أدى لتوقف بيع وشراء السيارات ، فيما تم رصدت ذات المصادر سحب أغلب معارض السيارات لعرباتها من المحلات .

وأكد الأمين العام لمعارض السيارات ، أمير جمال ، أن معارض السيارات ومحلات الإسبيرات أوقفت كل مبيعاتها ، مقراً في الوقت ذاته بأن المعارض سحبت كل عرباتها بسبب التصاعد الكبير في أسعار الدولار ، فضلاً عن ترقبهم لإجراءات وسياسات اقتصادية جديدة متوقعة أتخاذها العام المقبل 2019.

وقطع أمير بأنه في كل عام جديد بأن الموازنة ستشهد سياسات وإجراءات جديدة تنعكس لباً على قطاع السيارات ما يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار السيارات بخاصة تلك السياسات المتعلقة بالدولار الجمركي ، والشيك المصرفي ، ، القيمة الجمركي وقرارات اقتصادية أخرى مرتقبة ، علاوة على الارتفاع الكبير للدولار مما يجعل قطاع السيارات في حالة ترقب وحذر بأن ترتفع أسعار السيارات بحسب صحيفة الأخبار الأمر الذي يجعل خيار وقف البيع أمراً محتوماً ، مؤكداً أن الدولار وارتفاعه بشكل مستمر في الوضع الراهن أهم أسباب وقف بيع السيارات فضلاً عن انعدام الكاش ، مؤكداً أن قرار الشيك المصرفي أدى إلى أحجام الشراء والبيع .

وكشف أمير أن الزيادة في أسعار السيارات بسبب الدولار والشيك المصرفي بلغت 45% ، مؤكداً أنها زيادات مهولة أدت إلى توقف حركة البيع والشراء ، واصفاً الوضع الحالي في القطاع بغير الطبيعي وأن الناس في حيرة من أمرهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)