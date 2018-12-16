“الوطني”: الشعب ملتف حول قيادته ولن يستجيب لمناضلي “الكيبورد”

قال نائب رئيس المؤتمر الوطني، د. فيصل حسن ابراهيم إن البلاد ستتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية بقوة وصلابة الشعب والتفافه حول قيادته، وأشار إلى أن البلاد واجهت أزمات أقوى من الماثلة الآن خلال عمر الإنقاذ، وأنه تم تجاوزها، وشجب ابراهيم دعاوى مناضلي “الكيبورد” المقيمين بالعواصم الأوروبية للتخريب، والذين يروجون للأزمات التي يواجهها الوطن الآن، وبأنها نهاية المطاف، مؤكداً أن الشعب ملتف حول قيادته وبعيد عن هذه الأطروحات التي تستغل الأزمات العابرة.

وقال لدى تدشين مؤتمرات بناء الحزب بولاية الخرطوم بمؤتمر شعبة أساس البياضة ود جبارة الله، بمحلية شرق النيل حسب صحيفة السوداني، إن السودان يمضي بكل قوة لتحقيق السلام، وإن تحقيقه ليس قضية تكتيكية وإيقاف الحرب فقط، وإنما بتحقيق السلام الاجتماعي، وجمع كل أهل السودان على صعيد واحد، متصافين أحباء.

وجدد نائب رئيس الوطني ترشيح البشير رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، لدورة رئاسية جديدة في 2020.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)