الشرطة تحقق في مصرع (صبي) بسلاح نظامي

تحقق شرطة بحري شرق في ملابسات وفاة صبي (15) عاماً بطلق ناري من سلاح ضابط اخترق رأسه داخل منزل أسرته بكافوري. وحسب صحيفة السوداني فإن الشرطة تلقت بلاغاً بوفاة الصبي في ظروف غامضة، مبيناً أن والد الضحية كشف عند التحريات أنه كان يشاهد التلفاز بمنزله، فسمع صوت طلق ناري قريب مع صراخ أطفاله، وعند استطلاعه الأمر وجد أن ابنه مضرج بدمائه على الأرض مصاب في رأسه وبجواره مسدس يخص ضابط برتبة رفيعة تربطه به صلة قرابة، وكشف المصدر عن أن الشرطة دونت بلاغاً بالحادثة وأحالت الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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