(قط سمين) متهم ينال الماجستير في لندن

غادر أحد المتهمين في ملف القطط السمان وهو مدير بنك فيصل الإسلامي السابق الباقر نوري المتهم بالفساد، غادر الى لندن حيث تسلم شهادة ماجستير من جامعة أكسفورد، وتم الاحتفال به من قبل الجامعة .

ويذكر أن الباقر نوري سيقابل أطباء بلندن لمراجعة حالته الصحية، وتجدر الإشارة الى أن القضية التي وضعت على طاولة محكمة الفساد ويواجه فيها (7) أشخاص الإتهام وبينهم المذكور، قد تم تأجيل النظر فيها بسبب تعرض المتهم الأول للاكتئاب وأحالته للعلاج .

وفي أخر جلسة وبحسب صحيفة الإنتباهة منحت المحكمة المتهم أذناً بالسفر للعلاج ومنح فترة شهر، وبعدها ستعقد المحكمة جلساتها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)