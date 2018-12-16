"إسرائيل" تكتشف نفقًا رابعًا لحزب الله

الخليج 365 فريق التحرير
أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، اكتشاف نفق رابع لحزب الله يعبر من لبنان باتجاه حدود فلسطين المحتلة.
وقال متحدث باسم الجيش، إنه جرى تفخيخ النفق الذي لا يشكّل تهديدًا، وأنه سينفجر إذا دخله أي شخص من الجانب اللبناني.
وفي الرابع من الشهر الجاري، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية في شمال فلسطين، عند الحدود مع جنوب لبنان، تهدف إلى الكشف عن الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حزب الله يحفرها تحت الأرض باتجاه الأراضي المحتلة.
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