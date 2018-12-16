"حد السيف".. هل تكشف حماس مزيدًا من التفاصيل اليوم؟

"عرض عسكري" لكتائب القسام عشيّة انطلاقة حماس الـ31

الخليج 365 | فريق التحرير

لمّح الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إلى أنّ حركته قد تكشف تفاصيل جديدة عن عمليّة "حدّ السيف"، في مهرجان انطلاقتها الـ31 والذي سينظم اليوم الأحد وسط غزة.

وغرّد برهوم على حسابه في تويتر بالقول: "ماذا سيحمل خطاب حماس بمهرجان انطلاقتها الـ31 من رسائل ومعلومات جديدة حول أسرار وخفايا عملية حد السيف التي وجهت فيها كتائب القسام ضربة أمنية إستخباراتية عسكرية موجعة للاحتلال الإسرائيلي".

وكان عناصر في كتائب القسام خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوّة إسرائيلية خاصّة تسللت شرق خانيونس، وجرى كشفها مساء الأحد (11 تشرين ثاني/ نوفمبر)، ما أدّى لـ استشهاد ستة منهم، ومقتل قائد القوة الإسرائيلية وإصابة آخرين، قبل أن تتمكن مقاتلات إسرائيلية من إخلاء الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها مستخدمةً غطاءً ناريًا كثيفًا.

وفي وقت لاحق، نشرت القسام صورًا لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، وقالت في بيان إنّها "توصلت لمراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة".

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