انطلاق "مؤتمر فلسطينيي بريطانيا"

الخليج 365 | فريق التحرير

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس السبت، فعاليات مؤتمر فلسطينيي بريطانيا، الذي ينظّمه المنتدى الفلسطيني، كأول مؤتمر يناقش واقع الفلسطينيين في المملكة المتحدة والتحديات التي تواجههم.

يتوقّع أن يستضيف المؤتمر في يوميه نحو 3 آلاف زائر، وسيتضمن أكثر من 30 معرضًا

وأكد رئيس منتدى فلسطين زاهر بيراوي، على أهمية فئة الشباب الفلسطيني في بريطانيا، داعيًا المشتغلين منهم بالسياسة للعب دور أكبر من أجل تصحيح الخطاب الفلسطيني في بريطانيا.



شعار المؤتمر



والمؤتمر الذي تتواصل فعالياته ليومين، يشمل ندوة بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"، و"متحف فلسطين من أجل الأطفال"، ومأكولات فلسطينية، ومعرض للوحات عن فلسطين والتراث الفلسطيني، ونشاطات ثقافية وفنون الشعبية.