12 معتقلًا

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 12 مواطنًا خلال حملة دهم واقتحامات في مناطق الضفة الغربية، تركزت في رام الله، وطالت ضريرًا وأسيرًا سابقًا.

تم نقل المعتقلين للتحقيق بتهم مقاومة الاحتلال

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من كوبر، وهم: أصيل وليد البرغوثي، وإيهاب منير البرغوثي، ومعتصم منير البرغوثي، كما اعتقلت الشيخ الضرير علي حنون، والأسير السابق ماهر شريتح من المزرعة الغربية، وخالد أحمد قعد من أبو قش، ورشاد كراجة من صفا.

وأضافت المصادر، أنّ تلك القوات داهمت منزل المواطن خالد نوابيت في رام الله، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مخيّم العروب شمال الخليل، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل أربعة فتية، وهم: محمد ناصر محفوظ (14 عامًا)، وجبرائيل البدوي، وقصي خضر البدوي، ووسام الطيطي.