احتجاج ضد إيران على خلفية مقتل جنود باكستانيّة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 ديسمبر 2018 11:18 صباحاً - أعلنت ​وزارة الخارجية الباكستانية​ عن “استدعاء السفير ال​إيران​ي لدى ​إسلام أباد​، للاحتجاج على مقتل 6 من جنودها، في هجوم إرهابي استهدف قافلة كانت تقلهم عند الحدود مع إيران”، مشيرةً إلى أن “6 جنود باكستانيين على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، عندما نصب نحو 30 إرهابيا الليلة الماضية كمينا لقافلة كانت تنقل ​القوات​ للقيام بدوريات في منطقة تربت بإقليم ​بلوشستان​ جنوب غرب البلاد على طول الحدود مع إيران”. المصدر وكالات

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