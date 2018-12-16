فرنسا.. إطلاق سراح 4 من عائلة منفذ اعتداء ستراسبورغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 ديسمبر 2018 11:18 صباحاً - أطلقت السلطات الفرنسية سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ اعتداء استهدف، الثلاثاء، سوقاً ميلادية في مدينة ستراسبورغ، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

إلى ذلك، أوضحت أنها أطلقت سراح والدي شريف واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شكات (29 عاما) الذي نفّذ، مساء الثلاثاء، اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات متطرفة استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم #داعش لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ “انتهازي تماماً”.

ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء أو في التواري عن الأنظار.

المصدر: باريس – فرانس برس