كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردا على الحظر الأمريكي.. إعلان آلية تبادل مالي أوروربي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأحد، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وذكر بهرام قاسمي أن "الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك". وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى مطالبة المجتمع الدولي بالإبقاء على الاتفاق النووي، في خطوة تتعارض مع سياسات أمريكا التي انسحبت منه، قائلا: آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وحول التأخير في تطبيق هذه الآلية، قال قاسمي: "آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات، لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوها إلى أن الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك".

وأردف قاسمي، بالقول: "سوف نبقى في الاتفاق النووي ما دام يضمن ويوفر مصالح إيران".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 نوفمبر الماضي.