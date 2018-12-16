كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: تنفيذ وقف إطلاق النار بالحديدة في 18 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الناطق باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية في الحديدة غرب البلاد سيبدأ بعد غد الثلاثاء.
وقال سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء: "سيبدأ التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار في الحديدة في 18 ديسمبر".
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