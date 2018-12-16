كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية يزور سول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون، سيزور كوريا الجنوبية، هذا الأسبوع لبحث سبل إنقاذ مفاوضات نزع الأسلحة النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية".

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم إن "بيجون سيصل إلى سول أواخر الأسبوع للقاء نظيره الكوري الجنوبي، المبعوث الخاص لي دو هون، في ثاني اجتماع مباشر لمجموعتي عمل البلدين حول كوريا الشمالية".

وشكلت سول وواشنطن، مجموعتي عمل خلال اجتماع عُقد في 20 نوفمبر الماضي بهدف إجراء اتصالات "دورية ورسمية" حول السياسة الخاصة بكوريا الشمالية، فيما عززت الحليفتان جهودهما لتنسق سياستيهما تجاه هدفهما السياسي المشترك لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وعقدت مجموعتا العمل أيضاً اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أوائل هذا الشهر.

وذكر مسؤولون أن الاجتماع المقبل سيبحث مفاوضات نزع الأسلحة النووية، المتوقفة حالياً، بين واشنطن وبيونغ يانغ وسبل الدفع باتجاه استئناف المحادثات.

ولم يتم إجراء مفاوضات ذات جدوى بين أمريكا وكوريا الشمالية منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بيونغ يانغ في السابع من أكتوبر الماضي.