كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن كشف نفق جديد لـ"حزب الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشفه لنفق رابع تابع لـ "حزب الله اللبناني على وقام بتفجيره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر تلك الأنفاق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد "بعد اكتشاف نفق هجومي آخر لحزب الله، تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر".

وأضاف: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق بالإضافة إلى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة".

وتابع أدرعي: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان. والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.