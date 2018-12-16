كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في بئر سبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في بئر سبع. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التدريبات سيصاحبها زيادة وجود قوات الأمن في المدينة الجنوبية. وأضافت أن التدريبات كانت مقررة سلفاً، وأنها ستنتهي بعد ظهر اليوم. وتشهد الضفة الغربية وشرق القدس، توتراً وتصاعداً في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين منذ أسبوع، قتل خلالها ستة 6 فلسطينيين وجنديان إسرائيليان في سلسلة حوادث متفرقة.

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