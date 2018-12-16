كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تستدعي السفير الإيراني بسبب هجوم إرهابي قرب الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت باكستان بمذكرة احتجاج لدى إيران، بشأن مقتل ستة من القوات شبه العسكرية في كمين نصبه مسلحون، أثناء قيامهم بدوريات على الحدود.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن وزارة الخارجية الباكستانية القول إنها استدعت السفير الإيراني للمطالبة باتخاذ إجراء ضد الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يحدد أي من الطرفين المسؤولين عنه.

وهاجم نحو 30 متشددا قافلة لحرس الحدود، يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة 14.

كما قتل أربعة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار. وأدانت إيران الهجوم، أمس السبت، وتعهدت بالتعاون مع باكستان.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، أن بهرام قاسمي، المتحدث الرسمي، أعرب عن المواساة للحكومة والشعب الباكستاني وأسر ضحایا وجرحى هذا الهجوم الإرهابي المریر.

كما أعلن استعداد بلاده الكامل للقيام بأي إجراء مشترك ضد ظاهرة الإرهاب البغیضة مهما كان شكله ونوعه في المنطقة.

ووقع الهجوم الإرهابي، مساء الجمعة في منطقة "كج" في ولایة بلوشستان الباكستانیة بالقرب من الحدود الإیرانیة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 14 آخرین من قوات حرس الحدود الباكستاني، إضافة إلى مقتل 4 إرهابیین.