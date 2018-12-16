كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء استهدف الثلاثاء الماضي سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورج وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أمس السبت أن 3 أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيكات، منفذ الاعتداء الذي جرت تصفيته يوم الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وقالت إنه تم إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم وجود أي دليل ضدهم في الوقت الراهن.

ويركز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ هجومه أو في تواريه عن الأنظار بعد الهجوم.

من جهته، أفاد شخص تم التعريف به على أنه والد مطلق النار (شريف شيكات)، بأن ابنه تحول ليصبح من أتباع "داعش". وقال عبد الكريم شيخات (الوالد) لقناة "فرانس 2" إن شريف كان يقول "إن داعش تحارب من أجل قضية عادلة".

وأضاف: "قلت له دعك من داعش، ولا تستمع إلى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمخطط ابنه.

وقال: "لو أبلغني بمخططه، لكنت أبلغت الشرطة عنه، وبهذه الشكل لم يكن ليقتل أحدا أو أن يُقتل".