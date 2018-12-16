كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تعد بكشف أسرار جديدة خلال مهرجان الانطلاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من جانبها، ألمحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن لها رسالة خاصة تتعلق بقضايا عديدة خاصة ملف الأسرى ستبث من خلال جوقتها العسكرية، التي تستعرض قوتها خلال نفس المهرجان.
وفي ذات السياق، قال عصام الدعاليس نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، إن للحركة 3 رسائل أولها رسالة الوحدة الوطنية، التي تعتبرها حماس قرارا استراتيجيا لديها، ولا بد من العمل على تحقيقها من أجل التصدي لجميع مشاريع تصفية القضية، والثانية القوة والعزة والمقاومة التي ضرب في غزة في عملية "حد السيف" الأخيرة، وما زالت تضرب في القدس والضفة الغربية حتى يندحر الاحتلال عن كامل الأرض، مؤكدا أن الرسالة الثالثة هي رسالة أخوة ومحبة وعتب للامة الإسلامية مفادها؛ أوقفوا التطبيع مع الاحتلال؛ لأنه طعنة في ظهر الشعب وقضيته العادلة.
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