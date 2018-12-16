كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النظام السوري يقصف مناطق التهدئة بريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن النظام السوري جدد اختراقه لمناطق سريان التهدئة الروسية-التركية في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وأكد المرصد السوري، اليوم الأحد، أن النظام السوري شن قصفاً على ريف حماة الشمالي.
ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، على محاور في الريف الشمالي لحماة.
وأشار المرصد إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في القصف الذي طال مناطق في ريف حماة الشمالي.
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