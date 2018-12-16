كولومبي ضمن شبكة “كوكايين المغرب”.. كان يُعد مدرجا سريا بالداخلة لإقلاع وهبوط طائرات محملة بالمخدرات

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، من تحديد ضيعة فلاحية بضواحي مدينة بوجدور يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية لتسهيل عمليات تخزين وتهريب مخدر الكوكايين، من طرف الشبكة الإجرامية عابرة للحدود الوطنية ابتي تم تفكيكها مؤخرا.

وأفاد بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، أنه تم الاهتداء إلى الضيعة المذكورة في سياق البحث مع أحد المشتبه فيهم من جنسية كولومبية، الموقوف في إطار هاته الشبكة الإجرامية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وآليات لها علاقة بالمسالك الجوية للتهريب الدولي للكوكايين، وهي عبارة عن ثلاثة أطنان و100 لتر من محروقات الطائرة (كيروزين)، وثلاث مضخات كبيرة الحجم للمحروقات، ومحركين، وخمس مولدات كهربائية، وقطع غيار خاصة بالمضخات، وأسلاك كهربائية، و46 برميل يحتوي على 2700 لتر من البنزين، علاوة على معدات ميكانيكية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة أن المشتبه فيه من جنسية كولومبية، تلقى دورات تدريبية في مجال الطيران، وأنه ولج المغرب بطريقة غير مشروعة للمشاركة في إعداد مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة، وتأمين عمليات إقلاع وهبوط الطائرات التي تعتزم الشبكة الإجرامية تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للكوكايين من أمريكا اللاتينية في اتجاه أوروبا مرورا بالمغرب.

ويواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات المسح والتمشيط بضواحي مدينة الداخلة، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة ترابيا، بهدف رصد وتحديد الممرات التي كان أعضاء هاته الشبكة الإجرامية يعتزمون اتخادها كمدرج سري للطائرات المستخدمة في التهريب.

وللتذكير فإن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية كانت قد حجزت، نهاية الأسبوع المنصرم، طنا وأربعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين عالي التركيز، وأوقفت 17 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للكوكايين، من بينهم إسبانيان وثلاثة أشخاص من جنسية كولومبية.

