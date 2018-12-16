وزان.. توقيف ستة مشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المخدرات

أفاد بلاغٌ أمني، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، تمكنت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت 14 و15 دجنبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في زراعة وإنتاج وترويج المخدرات.

وأورد البلاغ الذي توصل موقع “اليوم24″، بنسخة منه، توقيف اثنين من المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة ترويج سبعة عشر كيلوغراما من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عمليات التفتيش عن حجز سبعة أطنان من مخدر أوراق الكيف، وضبط كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 30 كيلوغراما.

وأوضح أن إجراءات البحث المتواصلة، مكّنت من توقيف أربعة أشخاص آخرين، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بالشبكة التي تنشط في مجال الاتجار في المخدرات، كما تم حجز محركين لضخ المياه، وسيارة كانت تستعمل في نقل المخدرات.

وأبرز أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي ساهمت فيها مصالح الدرك الملكي بوزان.