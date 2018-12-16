النقب: مصرع شابة من كسيفة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرّ الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، اليوم الأحد، وفاة شابة (31 عاما) من سكان قرية كسيفة في النقب، جنوب البلاد، متأثرة بإصابتها الحرجة التي أصيبت بها منتصف الليلة الماضية على شارع رقم 31 في النقب.

وذكرت طواقم الإسعاف أن الشابة أصيبت بجروح خطيرة بعد منتصف الليلة الماضية، في أعقاب انقلاب إحدى السيارات على طريق 31 شرق مفرق تل عراد في النقب. كما أصيب 4 أشخاص في الحادث، اثنان منهم بجروح وصفت بأنها متوسطة ووصفت إصابة الآخرين بأنها طفيفة. وقامت طواقم الإسعاف التابعة بنقل المصابين إلى المستشفى في بئر السبع. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

85 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2018

ولقي 85 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة التي شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.

وتبين من المعطيات في المجتمع العربي أن 12 طفلا وفتى (0 - 14 عاما) لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2018 في حوادث الطرق.

ويُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أنه من مطلع العام 2018 لقي 298 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق أي بمعدل 6 ضحايا أسبوعيا، فيما لقي 342 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق التي وقعت في شوارع البلاد في العام الماضي 2017.