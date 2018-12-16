"فيسبوك" يتنبأ الأماكن التي سوف تزورها بالمستقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت شركة "فيسبوك" براءة اختراع جديدة مؤخرا، تصب في سعيها نحو جني أرباح أكبر عبر دراسة أهواء المستخدمين، كما تفعل دائما، إلا أن هذه التقنية تبدو أكثر تطفلا على الحياة الشخصية لمستخدمي منصتها الاجتماعية.

وقالت مجلة "إنك" الأميركية، إن الشركة أطلقت على تقنيتها الجديدة التي سجلتها في سجل براءات الاختراع الأميركي في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، اسم "مسارات غير المتصل بالإنترنت"، والتي يُفترض أن تقوم من خلالها، بتنبؤ تحركات المستخدمين المُستقبلية بناءا على المعلومات التي تجمعها بشكل يومي عنهم.

وأشارت المجلة إلى أن "فيسبوك" لديها البيانات الكافية عن المُستخدم لمعرفة أي وجهة فعلية سوف يذهب إليها قبل أن يفعل ذلك، حتى وإن لم يكن المُستخدم متصلا بالإنترنت.

وحول طريقة تنبؤ تحركات المُستخدم، لفتت المجلة إلى أن "فيسبوك" سوف تستخدم الأمكان التي زارها المُستخدم في السابق، بالإضافة إلى رصد المواقع التي ذهب إليها مستخدمين آخرين حتى وإن لم يكونوا ضمن قائمة أصدقائه، ومن ثم سوف تُستغل هذه التقنية لملائمة الإعلانات للمستخدم حتى قبل أن يذهب إلى وجهته.

وينصح الموقع بأنه لتجنب منح هذه المعلومات المجانية لـ"فيسبوك"، والتي تصل إلى حد التطفل الزائد على قرارات المُستخدم الشخصية، فإنه يجب اتخاذ إحدى الثلاثة خطوات التالية، إما إيقاف خاصية "مشاركة المكان" على تطبيق "فيسبوك"، أو عدم النقر على المواقع المُحددة للأماكن داخل التطبيق، أو إزالة التطبيق بشكل كامل والدخول للحساب عن طريق موقع الإنترنت.







