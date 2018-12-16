شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. القبض على عصابة من 19 آسيوياً يحتالون بجوائز وهمية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان بالإمارات، من الإطاحة بتشكيل عصابي من 19 شخصاً آسيوياً، قاموا بالاحتيال على أشخاص آخرين بادعاء ربح جوائز وهمية بقصد إيقاعهم في شراكهم والاستيلاء على أموالهم.

وصرح نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، الرائد محمد حمد بن يافور الغفلي، عبر الحساب الرسمي لشرطة عجمان على إنستغرام، بورود معلومات وبلاغات عن قيام أشخاص بالاحتيال على أشخاص آخرين من خلال الاتصال بهم هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، وإيهامهم بربح جوائز مالية كبيرة من شركات ضخمة، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية على أنها رسوم لاستلام الجائزة، أو يطلبون منهم تزويدهم ببيانات بنكية لتحويل مبلغ الجائزة لهم، ثم يقومون باستغلال هذه البيانات للاستيلاء على أموالهم.

جدير بالذكر، أن شرطة مكة المكرمة، في وقت سابق، تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكوَّن من 11 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية، تخصَّصوا في عمليات النصب والاحتيال.

وألقت الشرطة القبض عليهم، بعد تورُّطهم في إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية أو رسائل واتس آب، لأرقام عشوائية وإيهام أصحابها بحصولهم على جوائز مالية كبيرة من إحدى الشركات أو المتاجر، ومحاولة استدراجهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن حساباتهم البنكية، ثم يقومون بعد ذلك بإجراء عمليات سحب وتحويلات بنكية منها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، ضبط بحوزتهم (19) جهاز جوال و(36) شريحة اتصال، وبسماع أقوالهم المبدئية أقر عددٌ منهم أمام رجال الضبط بضلوعهم خلف عددٍ من عمليات الاحتيال التي ارتكبت بهذا الأسلوب، وتمّ إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.