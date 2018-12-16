انت الان تتابع الحرب الباردة تدفع بوتين لطرد الراب من روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أثار انتشار موسيقى الراب والهيب هوب الأمريكية في روسيا، حالة من القلق لدى الرئيس فلاديمير بوتين، والذي دعا مستشاريه لاتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار تلك الموسيقى.

على مدى عقود طويلة، اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من الأساليب الخاصة بالقوى الناعمة للتأثير في مجريات الأمور والأحداث بمختلف أشكالها في البلدان المختلفة، وكان دومًا الفن جزءًا رئيسيًا من خطة واشنطن للتأثير في تلك الدول. وخلال الحرب الباردة، تمكنت واشنطن من أن تجعل بعض وسائل القوى الناعمة مثار قلق واضح داخل روسيا، خاصة في ظل التأثير الهائل الذي كان يُصاحب استخدامها، الأمر الذي دفع موسكو للتعامل بحساسية شديدة إزاء أي مظهر لاستخدام تلك القوى.

ووفقًا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه بدا من الواضح استخدام أنواع مختلفة من الموسيقى الشعبية في الولايات المتحدة كأدوات تأثير صريحة في الشعب الروسي، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق الواضح داخل روسيا. «الصين والنووي والاقتصاد»..4 ملفات سيطرت على قمة بوتين وترامب الرئيس الروسي

ووفقًا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه بدا من الواضح استخدام أنواع مختلفة من الموسيقى الشعبية في الولايات المتحدة كأدوات تأثير صريحة في الشعب الروسي، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق الواضح داخل روسيا. «الصين والنووي والاقتصاد»..4 ملفات سيطرت على قمة بوتين وترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا منزعجًا من تزايد شعبية بعض أنواع الموسيقى الأمريكية في الفترة الأخيرة داخل موسكو، وبالأخص موسيقى الراب التي تفشت بين الشباب الروسي، الأمر الذي استدعى عقد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة مختلفة من المستشارين لبحث الأمر.

بوتين الذي اجتمع عدة مرات على مدى الأيام القليلة الماضية بعدد من مستشاريه الثقافيين، حيث يرغب الرئيس الروسي من القادة الثقافيين أن يبتكروا وسيلة للسيطرة على الموسيقى الشعبية بدلاً من حظرها. وخلال اجتماع عقده بوتين في مدينة سان بطرسبرج مع مستشارين ثقافيين أمس السبت، أكد أن محاولات منع الفنانين من الأداء سيكون لها أثر سلبي، الأمر الذي من الممكن أن يُعزز شعبيتها داخل روسيا.

وقال بوتين لمستشاريه الثقافيين: "إذا كان من المستحيل منعها بشكل قاطع، فعلينا أن نقودها ونوجهها بما يُقلل انتشارها بشكل واضح داخل البلاد".

وأشار بوتين إلى أن "موسيقى الراب تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: الجنس والمخدرات والاحتجاج"، غير أن اهتمام الرئيس الروسي انصب بشكل رئيسي على مواضيع المخدرات السائدة في موسيقى الراب، والتي قد "تؤدي إلى تدهور الأمة"، على حد وصف. الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ترامب وتأتي تعليقات بوتين وسط حملة على الموسيقى المعاصرة التي أثارت قلق الرقابة في الحقبة السوفيتية، لا سيما وأنها كانت إحدى الوسائل الرئيسية للقوى الناعمة الأمريكية في الحرب الباردة. التفكير في الحرب الباردة كان أحد الأسباب الرئيسية لاتخاذ بوتين خطوات فعلية لمواجهة انتشار هذه الأنواع من الفنون، لا سيما في الوقت الذي يشهد توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن في العديد من الملفات.

وخلال الشهر الماضي، اعتُقل مغني الراب المعروف باسم هسكي، حازت مقاطع الفيديو الخاصة به على أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وذلك بعد قيامه بأداء ارتجالي أثار سخط السلطات في مدينة كراسنودار الروسية الجنوبية. مغني الراب البالغ من العمر 25 عاما والمعروف بأغانيه عن الفقر والفساد ووحشية الشرطة، اعتقل بعد أن خالف التحذيرات التي وجهها ممثلو الادعاء المحلي، حيث شددوا على ضرورة ألا يتضمن أدائه ما وصفوه بـ"التطرف".

وبخلاف تلك الحالة، ألغى مغني الراب "جون فلود" حفلتين في روسيا، زاعمًا تعرضه للضغط من السلطات، كما ألغى فنان آخر عرضه في مدينة ياكوتسك القطبية الشمالية بعد تلقيه تهديدات بالعنف، على حد زعمه. ملوك الراب.. إمينيم اكتسح بأغانيه الغاضبة ولامار صنع المستحيل وحسب وكالة الأنباء الأمريكية، فإنه بدا من الواضح أن موسكو تضع قواعد واضحة للسماح للمغنيين والمؤدين بتقديم عروضهم داخل البلاد، لا سيما أن بعضهم اشتهر بغنائه الراب وموسيقى الهيب هوب الشعبية في الولايات المتحدة، الأمر الذي تنظر إليه السلطات باعتباره إحدى أهم وسائل التأثير الناعم في الثقافة الروسية.

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