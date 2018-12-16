انت الان تتابع الشرطة تتصدى للإشغالات بـ11 منطقة في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٣ ص
بادر قطاع أمن الجيزة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة، وضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد الخدرة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة القطاع برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن الجيزة.
البداية من منطقة بولاق الدكرور إذ تم رفع 32 إعلانا و130 كرسيا و45 إستاندا حديديا وثلاجات عرض وأسطوانات غاز، وفي أوسيم تم ضبط (115 كرسيًا، 18 قلب شيشة، 8 ثلاجات، 17 سقالة حديد، 3 عربات فول، 13 وتدا وسلسلة وتنفيذ 5 قرارات غلق وتحرير 8 محاضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة). بالانتقال إلى منطقة الدقي بقطاع وسط
البداية من منطقة بولاق الدكرور إذ تم رفع 32 إعلانا و130 كرسيا و45 إستاندا حديديا وثلاجات عرض وأسطوانات غاز، وفي أوسيم تم ضبط (115 كرسيًا، 18 قلب شيشة، 8 ثلاجات، 17 سقالة حديد، 3 عربات فول، 13 وتدا وسلسلة وتنفيذ 5 قرارات غلق وتحرير 8 محاضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة).
بالانتقال إلى منطقة الدقي بقطاع وسط الجيزة، تم إزالة 3 إعلانات مخالفة و40 كرسيًا وعربة فول، وفي الهرم، تمكن ضباط شرطة المرافق من إزالة 10 إعلانات بدون ترخيص وتحرير 30 محضر تنظيم و50 محضر إشغال طريق وتنفيذ قراري غلق، فضلا عن إزالة 100 لوح خشبي و28 ترولي و65 سيخا حديديا.
وشملت الحملات المنطقة الأثرية بالهرم ومناطق الحوامدية والعجوزة وأبو النمرس وقطاع أكتوبر، بالإضافة إلى العمرانية وكرداسة.
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